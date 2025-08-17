Фон дер Ляйен рассказала, когда будет готов 19-й пакет санкций против России

Евросоюз продолжит наращивать экономическое давление на Россию, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, 19-й пакет антироссийских санкций будет готов уже в начале сентября 2025 года, пишет РИА Новости .

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что дипломатические переговоры никак не повлияют на решение о введении новых ограничительных мер. По ее словам, экономическое и дипломатическое давление на РФ будет сохраняться все время, пока продолжается военный конфликт.

Соответствующее заявление фон дер Ляйен прозвучало в ходе экстренного брифинга для прессы, организованного европейскими властями.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп, в отличие от Евросоюза, не хочет вводить новые санкции против России. Он считает, что украинский кризис можно решить дипломатическим путем.