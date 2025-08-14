Евросоюз планирует принять 19-й пакет санкций против России в сентябре

Официальный представитель Европейской комиссии Ариана Подеста заявила, что Евросоюз уже работает над 19-м пакетом антироссийских санкций, который планируют принять уже в сентябре, сообщает РИА Новости .

«Мы уже приняли 18 пакетов санкций и работаем над 19-м. Надеюсь, мы сможем принять его в следующем месяце — это примерно те сроки, на которые мы рассчитываем», — сказала Подеста на брифинге в Брюсселе.

Представитель ЕК добавила, что Евросоюз намерен сохранять ограничения в отношении России «в долгосрочной перспективе».

18-й пакет европейских санкций против России вступил в законную силу 19 июля текущего года. Ограничительные меры коснулись в том числе 22-х российских банков и установили новый потолок на торговлю нефтью. По словам главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас, работа над новыми пакетами санкций продолжится пока Москва не примет условия полного прекращения огня на Украине без дополнительных условий.