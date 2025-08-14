Белый дом: Трамп не хочет вводить новые санкции против РФ

Президент США Дональд Трамп отдает предпочтение дипломатии. Он не хочет вводить новые антироссийские санкции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

Она отметила, что у Трампа есть много «инструментов давления», которые он может применить в случае необходимости. Однако президент США всегда говорил, что для завершения украинского конфликта в первую очередь намерен пользоваться путями дипломатии.

Республиканец может принять санкции, если ему придется. Однако «это не значит, что он хочет этого», отметила Ливитт.

Сам Дональд Трамп ранее заявил, что рассчитывает на хороший исход переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. 15 августа на Аляске он предложит российскому лидеру свой план по урегулированию конфликта на Украине.

По словам республиканца, это будет «пробная» встреча, чтобы понять, возможна ли мирная сделка по Украине или нет. Между тем газета The Washington Post написала, что если Путин откажется от мирного плана Трампа, то США могут ввести против РФ новые санкции.

Евросоюз тем временем заявил, что планирует принять 19-й пакет санкций против России в сентябре. Работа над новыми ограничениями уже идет.