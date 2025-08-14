WP: Трамп сочтет за унижение, если Путин откажется от его мирных предложений

Президент США Дональд Трамп поделится с российским лидером Владимиром Путиным своим планом по мирному урегулированию конфликта на Украине. Если Россия не примет его, то республиканец сочтет это за унижение, сообщает РБК со ссылкой на The Washington Post.

Журналист Дэвид Игнатиус пишет, что Трамп сообщит Путину, в чем «суть сделки и что он должен сделать: земля в обмен на мир». Речь идет о территориальных обменах.

По словам журналиста, лидеры обсудят: «насчет земли — как много и на каких условиях, насчет мира — насколько он будет прочным и охраняемым». Если Путин откажется от этих предложений, то США введут санкции против РФ. Для Трампа этот отказ будет унижением.

В статье указано, что территориальные уступки «в обмен на мир» — это практический единственный реальный способ урегулирования конфликта, хотя президент Украины Владимир Зеленский и не желает идти на обмен территориями.

Переговоры Трампа и Путина пройдут на Аляске 15 августа. Ранее республиканец заявил, что если не получит «необходимые ответы» от российского лидера, то следующей встречи может и не быть.