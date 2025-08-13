Трамп: если Путин не ответит на необходимые вопросы, следующей встречи не будет

Президент США Дональд Трамп заявил, что если не получит «необходимые ответы» от российского лидера Владимира Путина в ходе переговоров на Аляске 15 августа, то следующей их встречи может не быть, сообщает РИА Новости .

Республиканец отметил, что ждет от Путина ответы, «которые необходимы». Если он их не услышит, то следующую встречу проводить будет нецелесообразно.

Трамп также ждет, что российский лидер согласится в пятницу на прекращение огня на Украине. Если этого не произойдет, то Россию «ждут последствия» от США.

Американский лидер утверждает, что хочет, чтобы Путин встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским сразу после саммита РФ и США на Аляске.

Ранее сайт Axios написал, что Трамп предложил заморозить линию фронта на Украине, а также провести обмен территориями. Республиканец отметил, что это нужно для достижения мирной сделки с Россией.