Трамп: если Путин не ответит на необходимые вопросы, следующей встречи не будет
Президент США Дональд Трамп заявил, что если не получит «необходимые ответы» от российского лидера Владимира Путина в ходе переговоров на Аляске 15 августа, то следующей их встречи может не быть, сообщает РИА Новости.
Республиканец отметил, что ждет от Путина ответы, «которые необходимы». Если он их не услышит, то следующую встречу проводить будет нецелесообразно.
Трамп также ждет, что российский лидер согласится в пятницу на прекращение огня на Украине. Если этого не произойдет, то Россию «ждут последствия» от США.
Американский лидер утверждает, что хочет, чтобы Путин встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским сразу после саммита РФ и США на Аляске.
Ранее сайт Axios написал, что Трамп предложил заморозить линию фронта на Украине, а также провести обмен территориями. Республиканец отметил, что это нужно для достижения мирной сделки с Россией.