Axios: Трамп предложил заморозить линию фронта на Украине

Президент США Дональд Трамп провел видеоконференцию с участием глав стран ЕС и украинского президента Владимира Зеленского. В ходе беседы он предложил заморозить линию фронта на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на Axios.

Трамп заявил коллегам, что «он не из этого региона», а потому не может принимать каких-либо окончательных решений. Однако он указал на возможность заморозки линии фронта на Украине с дополнительным обменом территориями.

По словам президента США, территориальные обмены нужны для достижения мирной сделки с Россией. При этом он подчеркнул, что данные вопросы должны обсуждаться между Москвой и Киевом.

Издание пишет, что если предложение республиканца примут, то это может привести к «образованию де-факто границ, которые не получат международного признания».

Также Трамп в ходе видеоконференции указал на то, что он рассчитывает добиться прекращения огня на Украине в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, которые пройдут 15 августа на Аляске.

Ранее Зеленский отверг мирный план Трампа по выводу украинских войск из Краматорска и Славянска. Однако он дал понять, что готов обсуждать «территориальные вопросы» с Россией.