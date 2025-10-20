Евросоюз утвердил запрет на транзит газа из России через свою территорию

Совет Евросоюза установил дату, начиная с которой будет действовать запрет на транзит российского газа через территорию объединения в другие страны. Это 1 января 2026 года, сообщает РИА Новости .

Европа хочет предотвратить попадание российского газа в ЕС в рамках транзитных процедур. Это следует из заявления, опубликованного на сайте Совета. В этих целях ЕС ввел «дополнительные механизмы мониторинга и уведомления».

Также Совет ЕС одобрил поэтапный отказ от импорта российского топлива. Для действующих контрактов будет сохранен переходный период до 1 января 2028 года.

При этом возможна приостановка запрета, если возникнут проблемы с поставками. ЕС планирует ввести подобную меру.

Кроме того, Совет ЕС утвердил требования подтверждать происхождение газа перед его импортом с 1 января 2026 года. Также Европа хочет ввести запрет на импорт российской нефти с 1 января 2028 года.

Ранее Словакия попросила ЕК исключить ее из плана по отказу от газа из России. Братислава хочет, чтобы ЕС дал ей возможность продолжать покупать российские сырье, пока она не диверсифицирует источники поставок.

