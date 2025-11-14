Редакционная статья The Economist признала решение ЕС о прекращении выдачи многократных шенгенских виз россиянам несправедливым, но необходимым в текущих условиях.

Как отмечает издание, хотя ограничения затрагивают обычных граждан, любой другой подход продемонстрировал бы «безнадежную наивность» европейцев. При этом британское издание заверило, что после завершения российско-украинского конфликта ограничения будут сняты — «мы вас всех пригласим».

В статье подчеркивается, что ужесточение визовой политики отражает позицию восточноевропейских лидеров во главе с главой дипломатии ЕС Каей Каллас, которые требуют приравнять российских граждан к правительству. Кремль, комментируя ограничения, констатировал, что в ЕС «не забыли, как строить стены».

Новые правила, вступившие в силу 8 ноября, сохраняют возможность получения однократных виз, но многократные шенгены теперь доступны лишь узким категориям — близким родственникам граждан ЕС и работникам транспорта.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.