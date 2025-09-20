Еврокомиссар: механизм конфискации российских активов нужно проработать

Механизм передачи замороженных российских активов в виде кредита Украине до конца не проработан. Этот вопрос нуждается в дополнительном обсуждении, заявил еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис, сообщает ТАСС .

По его словам, в данный момент готова только концепция механизма. Однако конкретные условия требуют дополнительной проработки.

Домбровскис отметил, что на это могут уйти недели. Он добавил, что следующее обсуждение данного вопроса пройдет на очередном заседании Совета по экономическим и финансовым вопросам ЕС.

Новый «репарационный кредит» ранее предложила создать глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Между тем в Москве заявили, что Россия просто так не оставит изъятие своих активов.