Песков заявил, что Россия просто так не оставит изъятие своих активов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Москва не проигнорирует намерения Соединенных Штатов и стран G7, касающиеся использования замороженных российских активов для финансирования Украины, сообщает газета «Известия» .

«Мы знаем, что действительно есть, скажем так, лагерь, который выступает за изъятие этих активов, их экспроприацию. Есть лагерь, который склонен действовать более осторожно и который говорит о том, что для них очевидны неизбежные негативные последствия таких действий. <… > Бесследно подобные шаги оставлены не будут», — отметил он.

По словам Пескова, такие меры серьезно подорвут доверие к западной финансовой системе, что спровоцирует ответные действия со стороны России по защите своих юридических и законных прав на активы.

Ранее информационное агентство Bloomberg опубликовало информацию о предложении США странам «Большой семерки» о разработке законного «механизма изъятия» замороженных суверенных активов России и рассмотрении возможности их изъятия или использования для финансирования нужд Украины.