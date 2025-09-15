Песков заявил, что Россия просто так не оставит изъятие своих активов
Фото - © РИА Новости
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Москва не проигнорирует намерения Соединенных Штатов и стран G7, касающиеся использования замороженных российских активов для финансирования Украины, сообщает газета «Известия».
«Мы знаем, что действительно есть, скажем так, лагерь, который выступает за изъятие этих активов, их экспроприацию. Есть лагерь, который склонен действовать более осторожно и который говорит о том, что для них очевидны неизбежные негативные последствия таких действий. <… > Бесследно подобные шаги оставлены не будут», — отметил он.
По словам Пескова, такие меры серьезно подорвут доверие к западной финансовой системе, что спровоцирует ответные действия со стороны России по защите своих юридических и законных прав на активы.
Ранее информационное агентство Bloomberg опубликовало информацию о предложении США странам «Большой семерки» о разработке законного «механизма изъятия» замороженных суверенных активов России и рассмотрении возможности их изъятия или использования для финансирования нужд Украины.