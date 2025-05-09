Евродепутат Блага: отказ Эстонии пропустить Вучича и Фицо в РФ неправомерен

Евродепутат от Словакии Любош Блага считает, что отказ эстонских властей пропустить словацкий спецборт в Россию — это нарушение всех возможных правил ЕС, сообщает РИА Новости .

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо сообщил, что Эстония в последний момент запретила ему пролет над своей территорией, поэтому специалистам пришлось искать альтернативный маршрут. Он назвал данное решение страны сознательной попыткой сорвать его визит в РФ.

«То, что эстонцы запретили пролет нашего государственного самолета с Фицо на борту, было нарушением всех возможных правил ЕС», — отметил Блага в своем посте в соцсети.

Как написала местная газета Pravda, пролет над спецборта правительства Словакии в Россию на День Победы запретили Латвия, Литва и Эстония.

Кроме того, главе Сербии Александру Вучичу также пришлось менять маршрут полета в РФ, потому что Латвия и Литва закрыли свое небо для его самолета.