сегодня в 07:19

Pravda: три государства закрыли пролет рейса Фицо, следовавшего в Москву

Три государства запретили пересекать свое воздушное пространство спецборту правительства Словакии, следовавшему в Москву на празднование Дня Победы. Такое решение приняли Литва, Латвия и Эстония, пишет словацкое издание Pravda, сообщает РИА Новости .

Рига первой рассказала о запрете пролета премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Дипломатические источники рассказали, что Эстония и Литва приняли аналогичное решение, отмечается в материале.

Фицо вечером 7 мая рассказал, что Таллин в последний момент решил не впускать спецборт политика в Москву на фоне празднования Великой Победы. Глава Словакии считает, что таким образом прибалтийские государства собираются сорвать его визит.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал действия ряда стран ЕС, закрывших воздушное пространство для пролета других лидеров Европы, летящих на праздничные мероприятия в Москву. Дипломат назвал такие действия позором.