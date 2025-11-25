Военный обозреватель Юрий Подоляка в личном Telegram-канале посоветовал скептично относиться к сообщениям о том, что Украина якобы согласилась ограничить численность своей армии до 800 тысяч военных. По мнению эксперта, за этой формулировкой скрывается совершенно иной замысел, поскольку даже сейчас в украинских войсках нет 800 000 бойцов.

«Новость „Украина согласна ограничить численность ВСУ до 800 000 военных“ нужно читать как „численность ВСУ ограничивается не будет“», — полагает он.

Военблогер указал, что сейчас у текущей украинской армии нет физической возможности поддерживать даже численность в 800 000 человек в условиях мобилизации и боевых действий.

«У ВСУ сейчас, при полном напряжении людоловов из ТЦК (территориальных центров комплектования, аналогов военкоматов на Украине — ред.) и борьбе на фронтах не на жизнь, а насмерть, нет физической возможности поддерживать численность 800 000 человек. Она прямо сейчас меньше!!!» — написал Подоляка.

Главная опасность, по его словам, кроется в интерпретации этой цифры как «армии мирного времени». Обозреватель предложил представить сценарий, при котором на Украине создается некий «иностранный легион» численностью в 400-500 тысяч бойцов из «иностранных специалистов», включая солдат НАТО, которые формально будут числиться в составе ВСУ.

«И у меня вопрос — чем это отличается от контингентов НАТО на Украине?» — резюмировал он.

По информации Financial Times, Киев уже согласился на сокращение численности армии до 800 000 военнослужащих в преддверии возможной встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. На Банковой и в Белом доме это пока не комментировали.

Ранее ABC News также сообщило, что Украина согласилась с условиями потенциального соглашения об окончании конфликта.

Тем временем Великобритания назвала четыре условия для мира на Украине.

