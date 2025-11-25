Британия назвала четыре условия для мира на Украине

Стармер назвал сохранение суверенитета одним из условий для мира на Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обозначил четыре ключевых принципа, на которых, по его мнению, может быть основан справедливый и прочный мир на Украине. Среди них — сохранение суверенитета украинского государства, сообщает Sky News .

По словам Стармера, первоначальный мирный проект США из 28 пунктов содержал «неприемлемые» элементы, но также включал ряд важных положений, имеющих существенное значение для урегулирования конфликта.

Британский премьер подчеркнул, что прошедшие в Женеве переговоры позволили сделать «важные шаги вперед» в согласовании структуры мирного урегулирования на Украине. Работа по совершенствованию этого плана продолжается.

По мнению Стармера, для достижения мира нужно соблюсти четыре условия, первые два из которых - сохранение украинского суверенитета и способности страны защищаться в будущем. Третий пункт, по словам премьер-министра, заключается в том, чтобы Украина лично решала вопросы своего будущего. Вопросы, касающиеся вступления Киева в Евросоюз и НАТО, должны решаться только с согласия европейских стран и членов альянса - это четвертое условие, заключил Стармер.

Тем временем газета Financial Times сообщила, что Украина уже согласилась ограничить армию до 800 000 военнослужащих для урегулирования конфликта. Ранее издание ABC News также писало, что Киев согласен с условиями потенциального соглашения США об окончании боевых действий.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.