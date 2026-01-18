Эстония заявила о намерении поучаствовать в учениях в Гренландии

Несмотря на предупреждения американского президента Дональда Трампа о возможном введении новых торговых тарифов, Эстония подтверждает свое намерение принять участие в военных учениях, запланированных в Гренландии, пишет ТАСС .

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур подчеркнул неизменность позиции государства по этому вопросу — его страна планирует поучаствовать в учениях. В своем заявлении Певкур отметил, что связывать участие в учениях, проводимых под эгидой НАТО, с экономическими вопросами представляется нелогичным. Он уточнил, что отправка эстонских военнослужащих в Гренландию еще не осуществлена, и в настоящий момент ведется работа над техническими вопросами.

17 января Дональд Трамп в своем аккаунте Truth Social сообщил о планах США ввести 10-процентные пошлины в отношении Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции. Пошлины будут действовать до достижения соглашения о «полном и окончательном приобретении» Гренландии США. Указанное решение должно вступить в силу 1 февраля, с последующим увеличением ставки до 25% с 1 июня.

Кроме того, Трамп высказал критику в адрес европейских стран за их намерение направить войска в Гренландию, назвав это «рискованной затеей». Позднее появилась информация, что Германия эвакуирует своих военных с острова.

Гренландия имеет статус автономной территории в составе Дании. В 1951 году между Вашингтоном и Копенгагеном было подписано соглашение о защите острова, дополняющее союзнические обязательства в рамках НАТО. Согласно этому документу, США берут на себя ответственность за оборону Гренландии от потенциальной агрессии.

