Экс-депутат Рады не исключил, что Украина может ударить по гражданским объектам

Бывший депутат Верховной Рады, а ныне российский политик Олег Царев считает, что даже после договоренности о прекращении ударов по энергетике России и Украины возможны атаки на гражданские объекты, но в целом главы двух держав остались довольны разговором, сообщает Общественная Служба Новостей .

В ходе двухчасового телефонного разговора президента США Дональда Трампа и лидера России Владимира Путина, который состоялся 18 марта, была достигнута договоренность о прекращении огня на 30 дней в отношении объектов энергетики с обеих сторон украинского конфликта.

Как отметил Царев, именно за это ратовал Евросоюз, так что теперь им не в чем будет упрекнуть Россию.

«Игра сейчас состоит в том, что мы приняли эти условия, и теперь ни Франция, ни Великобритания не могут критиковать Россию, поскольку они настаивали именно на этом плане», — сказал эксперт.

Однако, по мнению политика, месяц перемирия на воде и в воздухе не гарантирует того, что Украина не ударит по гражданским объектам или военной технике, на которую ограничения не распространяются.

«Тут есть определенный риск в том, что Украина будет бить по нашим гражданским объектам и говорить, что они были уверены, что атакуют военные объекты», — предположил Царев.

По его словам, такие вещи часто бывают во время взаимных мораториев.

При этом экс-депутат Рады считает, что вероятность полного прекращения огня в обозримом будущем «достаточно высока». Он также отметил, что Трампу потребовалось немало времени, чтобы оценить озвученные Путиным требования по условиям обеспечения перемирия.

Царев добавил, что в целом лидеры России и США остались довольны итогами разговора, поэтому в завершение обсудили хобби, а именно совместные хоккейные матчи НХЛ и КХЛ.

По данным Кремля, президент России в разговоре с лидером США заявил, что для достижения мирного решения ситуации вокруг Украины необходимо полностью прекратить иностранную военную помощь Киеву.