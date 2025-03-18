Трамп заявил о договоренностях с Путиным о прекращении ударов по энергетике

Трамп: договорились с Путиным о прекращении огня по энергоинфраструктуре

Президент США Дональд Трамп заявил о достигнутых договоренностях с российским лидером Владимиров Путиным о прекращении огня по энергоинфраструктуре, сообщает РИА Новости .

«Мы договорились о немедленном прекращении огня в отношении энергоинфраструктуры, с пониманием того, что будем быстро работать над полным прекращением огня», — написал глава Белого дома в соцсети Truth.

Трамп добавил, что разговор с Путиным был «хорошим и продуктивным» и должен привести к миру между Россией и Украиной.

Ранее Трамп и Путин провели двухчасовые телефонные переговоры, в которых затрагивались аспекты сотрудничества США и России, мировые проблемы безопасности.