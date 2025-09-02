«Если я жив, то уже хорошо»: Путин ответил Фицо на вопрос, как он поживает

Путин с улыбкой ответил на вопрос Фицо о том, как поживает

Российский президент Владимир Путин с улыбкой ответил на вопрос премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, как поживает, сообщает РИА Новости .

«В начале у меня не очень приятный вопрос. Как вы поживаете?» — спросил глава словацкого правительства у президента РФ в ходе двухсторонних переговоров в Пекине.

В ответ российский лидер отметил, что это «приятный вопрос».

«Если я жив, то это уже хорошо», — со смехом добавил Путин, отвечая на приветственную реплику Фицо.

С 31 августа по 3 сентября проходит рабочая поездка Путина в Китай. Президент РФ принял участие в 25-м саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине, а также в ряде двухсторонних и трехсторонних переговоров.