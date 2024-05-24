Ереван и Баку отводят войска с участка границы у сел в Тавуше

В службе национальной безопасности Армении отметили, что Армения и Азербайджан с 24 мая отводят войска с участка границы у трех сел в Тавушской области, охрану доверили пограничникам, сообщает ТАСС .

Погранвойска СНБ Армении официально взяли на себя охрану границы у сел Беркабер, Воскепар и Баганис в Тавушской области. Охранять участок госграницы у поселка Киранц до 24 июля будут по переходной схеме.

В Ереване добавили, что с 24 мая нынешнего года охрану противоположных участков границы Азербайджана будут проводить подразделения Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики.

19 апреля комиссии Армении и Азербайджана по вопросам делимитации государственной границы после заседания распространили совместный пресс-релиз. В нем уточнили, что предварительно согласовали делимитацию границы на некоторых участках.

Планы делимитации границ с Азербайджаном вызвали митинги в Армении. Из-за протестов 11 мая в Казахстане провели переговоры глав МИД Азербайджана и Армении. Стороны договорились дальше обсуждать проект мирного соглашения.

Ранее Ереван и Баку сообщали о том, что намерены заключить мирный договор до конца 2024 года.

Отношения между Азербайджаном и Арменией обострились 27 сентября 2020 года, когда Баку сообщил об обстреле позиций азербайджанской армии со стороны Армении. Ереван в свою очередь рассказал о наступлении ВС Азербайджана на территорию Нагорного Карабаха и обстреле его населенных пунктов. В результате начались полномасштабные бои.