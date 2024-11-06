Экстрасенс заявила, что нужно готовиться к приезду Трампа в Москву

Экстрасенс Янко: победа Трампа на выборах приведет к серьезным изменениям в РФ

Экстрасенс Галина Янко заявила, что победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США приведет к серьезным изменениям в России, сообщает Mk.ru .

«Трамп любит Россию, он очень хорошо относится к Путину. Я вижу, что в обозримом будущем он приедет в Москву», — рассказала Янко.

Она подчеркнула, что Трамп приедет в Россию с целью переговоров с главой государства Владимиром Путиным. Лидерам двух стран удастся наладить отношения, что приведет к большим и позитивным переменам для России. Украинский конфликт завершится по итогам проведенных переговоров.

По словам экстрасенса, американский политик намерен продемонстрировать мировому сообществу, что выполняет свои предвыборные обещания. Россия начнет дружить с США, но полного доверия со стороны Москвы не будет.

Янко добавила, что Дональд Трамп «не очень любит Китай», но сможет наладить дружеские отношения не только с Москвой, но и с Пекином.

Ранее республиканец и бывший глава государства Дональд Трамп победил на президентских выборах в США, сумев набрать минимум 270 выборщиков. Церемония инаугурации нового американского лидера должна пройти 20 января 2025 года.