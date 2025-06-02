Политолог Николай Стариков заявил о том, что избрание антироссийски настроенного Кароля Навроцкого президентом Польши является исторической закономерностью и традицией, сообщает RT .

«Появление антироссийского или не любящего Россию политика во главе соседнего государства, к сожалению, является печальной исторической закономерностью и традицией», — отметил специалист.

Говоря об изменениях в отношениях между Россией и Польшей с приходом нового президента, Стариков заявил, что ничего нового не произойдет. Страна все также будет «готовиться к войне с Россией».

По мнению политолога, единственной разницей может быть только отличное мнение нового польского руководства о взаимоотношениях с Брюсселем, Вашингтоном и Киевом. Эксперт рекомендовал не строить зря ожиданий об изменениях взаимоотношений с Москвой.