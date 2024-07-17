Эксперт: СВО завершится в 2025 году, если республиканцы выиграют на выборах США

В 2025 году, если республиканцы в США выиграют президентские выборы, есть вероятность того, что специальная военная операция на Украине завершится прекращением огня вследствие окончания западной поддержки. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Евгений Федоришин.

Высказывание кандидата Дональда Трампа о том, что он не поддерживает антироссийские санкции, может значительно повлиять на восстановление американо-российских отношений в случае, если он придет к власти и будет последовательно придерживаться обозначенной политики.

«Однако слова американского политика и предпринимателя стоит делить на два, ведь экономические ограничения в отношении России существовали и при его президентстве», — сказал политолог.

Выбор Трампом Джей Ди Вэнса на должность вице-президента также посылает определенные сигналы Кремлю. Ранее Вэнс неоднократно высказывался о прекращении финансовой помощи Украине и об урегулировании конфликта с РФ путем переговоров. Такой подход однозначно может привести к изменениям во всей внешней политике США и оптимизации финансовых потоков, ныне активно направляемых на Украину.

«Если республиканцы действительно стремятся к мирному разрешению конфликта и прекращению военных действий, а не просто заигрывают с электоратом, который устал от имперских амбиций демократов, тогда есть шанс на то, что подвижки в переговорном процессе будут немалые», — добавил эксперт.