Эксперт счел Киев плохим партнером для Вашингтона

Дэвис: США больше не считают Украину надежным партнером

США больше не считают Украину надёжным партнёром, терпение Вашингтона заканчивается, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.

«США не видят в Украине партнёра, которому можно доверять», — отметил Дэвис в время своей программы на YouTube.

Он отметил, что это «плохой знак», так как терпение президента США Дональда Трампа находится на исходе.

Ранее Трамп предупредил Киев о необходимости приступать к мирным переговорам, иначе США «уйдут из Украины». США уже приостановили военные поставки ВСУ и лишили Киев доступа к системе спутникового слежения. Украинские военные назвали такую позицию Вашингтона «предательством».

Из-за проблем со снабжением оружием и атаками российской армии, ВСУ могут покинуть часть Курской области, где они фактически оказались в окружении.