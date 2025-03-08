WP: космическая разведка США отключила Украину от спутников
Фото - © ФотоИнтеллект / Фотобанк Лори
Национальное агентство геопространственной разведки США подтвердило отказ в представлении доступа Украине к спутниковой информации, сообщает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.
Решение ведомства было принято «в соответствии с директивой администрации о поддержке Украины», указано в публикации.
ВСУ использовали спутниковые снимки для корректировки огня артиллерии и атак беспилотников.
В украинской армии уже назвали это решение «предательством, а не политикой», так как вести боевые действия стало сложнее — сказано в статье.
Ранее США приостановило военную помощь Украине. Вооружения для ВСУ были заблокированы на складах.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США «уйдут из Украины», если Киев не согласится на мирные переговоры.