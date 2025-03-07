Трамп предупредил Киев о последствиях отказа от мирного урегулирования

Трамп: США уйдут из Украины, если Киев не хочет урегулировать конфликт

Американская помощь Украине будет зависеть от ее желания перейти к мирным переговорам с Россией, заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит РИА Новости .

Я должен быть уверен, что они хотят договориться. Если нет — мы уходим», — сказал в ходе специального выступления глава Белого дома.

Ранее Вашингтон и Киев несколько раз декларировали сделку по разработке месторождений редкоземельных металлов, увязывая это соглашение с началом мирного урегулирования конфликта.

США прекратили военную помощь Украине, тем самым настаивая на подписании документа.

Планируется, что делегации США и Украины встретятся в Саудовской Аравии на следующей неделе. Владимир Зеленский не будет участвовать в этих переговорах.