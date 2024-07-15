Эксперт рассказал, почему покушение на Трампа предопределило результаты выборов

После покушения экс-президент США Дональд Трамп закрепляет за собой амплуа «непобедимого бойца», лидера, который борется со сложившейся в Штатах политической системой, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Иван Бутнев.

Незадолго до дебатов рейтинги фиксировали поддержку Трампа на уровне 44%, у Байдена было 40%. Затем многие западные исследователи отмечали значительное укрепление позиций экс-президента. CNN приводит данные о том, что рейтинг кандидата от республиканцев составил 49%, от демократов — 43%. Дебаты стали серьезным ударом для Байдена, показав, что кандидат от демократов не может конкурировать с харизматичным Трампом.

«Поведение Трампа во время атаки — призывы к борьбе, поднятый вверх кулак — создает образ человека, способного вести людей за собой. Против такого неожиданного козыря демократам фактически нечего предоставить», — сказал политолог.

Пока все попытки очернить образ Трампа только играют ему на руку. При любом раскладе все ресурсы республиканцев будут направлены на то, чтобы показать обществу, что противники их кандидата всячески пытаются не допустить его до выборов, подрывая основы демократии.

«Таким образом, существующий расклад благоволит трампистам. Если темп публичной работы и силы республиканского кандидата не будут снижаться, то скорее всего в ноябре мы увидим их возвращение в Овальный кабинет», — добавил эксперт.