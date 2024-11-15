Элбридж Колби, экс-заместитель помощника министра обороны США по вопросам стратегии и военного строительства, дал подробное интервью Такеру Карлсону, в котором озвучил серьезный промах США, способствующий уязвимости страны. Он отметил, что Россия избежала подобной ошибки, сообщает «Царьград» .

Колби подчеркнул, что Владимир Путин, вступая на должность президента, предпринял значительные шаги по обновлению ядерных сил. В результате Москва разработала четкую ядерную стратегию, что ставит ее в выгодное положение. По мнению экс-заместителя помощника министра обороны США, выступления Путина относительно ядерного арсенала свидетельствуют о том, что он обладает глубокими знаниями в этой области. Это вызывает доверие к его пониманию применения ядерного оружия.

По словам Колби, Вашингтон находится в уязвимом положении, что также осознает избранный президент Дональд Трамп. Однако быстро исправить ситуацию не удастся, особенно с учетом инвестиций в Украину.

«Президент Трамп считает, что иметь лучший щит было бы здорово. Но сейчас мы практически беззащитны. Наверное, уже поздно об этом ныть, но как так вышло, что мы предоставили противоракетный щит другой стране, а у нас его нет?» — отметил он.

Кроме того, Колби сообщил, что в текущем правительстве США есть сторонники более жесткого подхода к России в украинском конфликте, но это увеличивает риск ядерного ответа со стороны Москвы.

Также ходят слухи о возможности назначения Колби в администрацию Трампа, который предлагает ориентироваться на Азию, подчеркивая необходимость большей самодостаточности восточноевропейских государств в вопросах безопасности.