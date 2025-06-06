Экс-советник Трампа Бэннон призвал депортировать Илона Маска

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Экс-советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон призвал начать расследование против миллиардера Илона Маска и немедленно депортировать его на фоне публичного конфликта с американским лидером, сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Times.

«Они должны начать официальное расследование его иммиграционного статуса, поскольку я твердо убежден, что он является нелегальным чужаком, его следует немедленно депортировать из страны», — отметил он.

Ранее основатель Tesla и SpaceX Илон Маск разразился очередной резкой критикой в адрес администрации президента США Дональда Трампа, назвав новый бюджетный законопроект «отвратительной мерзостью» в своем посте на платформе X.

Кроме того, Маск после публичного конфликта с американским президентом Дональдом Трампом поддержал идею импичмента в его отношении.

Конфликт приобретает системный характер: Маск, известный своей приверженностью принципам рационального управления, все чаще выступает с критикой традиционного бюджетного процесса. Его позиция особенно показательна на фоне заявления о необходимости прекратить финансирование ООН.