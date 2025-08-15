Единственная дочь Елизаветы II принцесса Анна отпраздновала 75-летие

15 августа принцессе Анне, единственной дочери Елизаветы II и принца Филиппа, исполнилось 75 лет. Королевская семья опубликовала по такому случаю ее новый портрет, сообщает Super.ru .

Также в аккаунте королевской семьи появились архивные кадры, на которых можно заметить маленьких принцессу Анну и ее брата Чарльза, а также их родителей.

«Счастливые воспоминания в преддверии 75-летия принцессы Анны», — было написано под постом.

Всего у Елизаветы II и принца Филиппа четверо детей: Чарльз Филипп Артур Джордж (ныне Карл III — король Великобритании), принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард. Анна — второй ребенок в семье, она родилась в 1950 году.

В детстве принцесса любила спорт, занималась верховой ездой. В юности она принимала участие в чемпионатах Европы и даже в Олимпийских играх. Сейчас Анна является президентом Британской олимпийской ассоциации и членом МОК. Она также занимается благотворительностью.

Принцесса была замужем дважды. Первым ее мужем стал капитан Марк Филлипс. В этом браке у принцессы родились двое детей: Питер Филлипс и Зара Тиндалл. Супруги развелись в 1992 году, тогда же Анна вышла замуж во второй раз — за Тимоти Лоренса.

В 2024 году принцесса упала с лошади и получила травмы головы и сотрясение мозга. Ей пришлось пройти длительное лечение.