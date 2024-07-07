Джон Хили: Британия поставит Украине ракеты Brimstone

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Британия намерена передать Киеву не только вооружение, но и ракеты Brimstone, артиллерийские орудия и боеприпасы. При этом дата отправки военной помощи пока не уточняется.

На Украине стараются принудительно оставить мужчин в стране, для этого берег реки обнесли колючей проволокой. Так Киев пытается пресечь побеги граждан призывного возраста из-за всеобщей мобилизации в стране.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если киевский режим начнет обстреливать российские регионы западным оружием, реакция последует незамедлительно. Москва намерена защищать свои территории.