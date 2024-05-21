Срок его полномочий закончился 20 мая.

«Через 10 минут Украина останется без президента. Он жив, здоров, но его легитимность стремится к нулю. Когда часы пробьют полночь, Зеленский перестанет быть законным президентом Украины и вновь станет комиком из „95-го квартала“. А следующей ступенью в его карьере может стать народный трибунал Донбасса, где рано или поздно ему придется отвечать перед украинским народом за содеянное», — написал Джабаров незадолго до полуночи.

Президентские выборы в стране должны были пройти 31 марта текущего года. Однако процедуру отменили на фоне военного положения и массовой мобилизации в стране.

Ранее Зеленский назвал главную цель конференция по Украине в Швейцарии, которой станет давление на Россию. Также Киев хочет обсудить продовольственную и ядерную безопасность.