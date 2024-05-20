По словам эксперта, Зеленский не планирует покидать президентский пост, что встречает недовольство как у населения страны, так и у западных партнеров.

«И это объяснимо, ведь с 2022 года на Украине установилась настоящая диктатура, в которой ограничиваются базовые права и свободы граждан. Закрытые границы, политические репрессии против инакомыслящих и бессмысленные массовые жертвы — разве этого ждали украинцы от демократически избранного президента?» — заявил Васильев.

Зеленский с момента инаугурации укреплял свою власть, подчеркнул политолог.

«Он распустил Верховную раду VIII созыва, чтобы через некоторое время избрать полностью лояльную к себе. Рада IX созыва — первая в истории Украины, в которой одна партия получила абсолютное большинство мест в парламенте и смогла самостоятельно сформировать правящую коалицию. Конечно же, это партия Зеленского, полностью одобряющая его курс», — добавил Васильев.

Он уточнил, что после 2022 года Зеленский ввел цензуру в СМИ и начал активно бороться со своими конкурентами. Самым известным стал экс-главком ВСУ Валерий Залужный, который пошел на сделку и обменял всю политическую силу на деньги и тихую жизнь послом в Великобритании.

«Интересно, что до сих пор никто не обратился в Конституционный суд Украины, чтобы решить вопрос с полномочиями президента. Консенсус верховной власти и военное положение дают возможность замалчивать «проблему 20 мая», но при критической угрозе это может стать источником крупных вызовов для всего режима Зеленского», — заключил Васильев.