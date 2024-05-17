Две компании РФ попали под санкции Лондона из-за подозрений о связи с КНДР

сегодня в 15:07

Британия заподозрила российские компании в сотрудничестве с КНДР и ввела санкции

Правительство Великобритании ввело санкции против двух российских компаний, которые, по мнению Лондона, осуществляют нефтеперевозки между КНДР и Россией, пишет ТАСС .

Под британские санкции попали ООО «Восточная стивидорная компания» и АО «Топливно-бункерная компания», а также директор последней из перечисленных компаний Алексей Воротников.

По данным британского Минфина, топливно-бункерная компания якобы нарушает резолюцию Совбеза ООН по ограничению поставок ряда товаров в КНДР, а стивидорную компанию заподозрили в нарушающих правила транспортировках между странами.

Судоходной компании «Пэкъянсан» (Paekyangsan Shipping Company) из КНДР тоже попала под санкции. Ее подозревают в перевозке нефтепродуктов между Россией и КНДР.

Ранее Европа призналась, что у нее не получилось обрушить российскую экономику. Цель многочисленных санкций простив России была именно такой.