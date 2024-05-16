сегодня в 13:03

La Libre: западные страны не смогли довести Россию до финансового кризиса

Как заявляет издание La Libre, страны Запада просчитались, когда вводили санкции в отношении России — экономика РФ продолжает расти вопреки ограничениям, сообщает РИА Новости.

Согласно данным Европейского банка реконструкции и развития, в 2023 году экономика России выросла на 3,6%, а в этом году ожидается увеличение ВВП страны на 2,5%.

Санкции западных стран были направлены на разрушение российской экономики, однако не принесли результатов.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что политика Запада заключается в сдерживании и ослаблении РФ.