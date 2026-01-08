Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев был замечен накануне в Париже. За день до этого в столице Франции состоялась встреча лидеров стран «коалиции желающих», сообщает NEWS.ru .

Он (Дмитриев-ред.) был замечен на улице Фобур-Сент-Оноре, — пишет французская газета Le Monde.

В публикации отметили, что В ходе визита в Париж Дмитриев побывал в американском посольстве. При этом в Елисейском дворце утверждают, что глава РФПИ не посещал расположенную неподалеку резиденцию французского лидера Эммануэля Макрона.

6 января руководители стран «коалиции желающих» подписали документ о размещении войск на Украине. Это может произойти, если Киев и Москва подпишут мирное соглашение. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, западные войска и объекты на территории Украины станут законной целью России.

