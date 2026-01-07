Ведущие страны НАТО официально отправят войска на Украину и построят там базы

Руководители стран «коалиции желающих» подписали декларацию о размещении войск на Украине в случае достижения мира. Такой документ — ключевая часть «твердой решимости государств поддерживать страну» в долгосрочной перспективе, рассказал премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает РИА Новости .

Декларация позволит сформировать правовую базу. На ее основе солдаты Великобритании, Франции и иных партнеров смогли бы работать на территории Украины.

Они будут заниматься обеспечением безопасности неба над страной и морем. Параллельно с этим планируется восстановление вооруженных сил государства.

Во встрече участвовали президент Украины Владимир Зеленский и представители Соединенных Штатов. Также, по словам Стармера, в случае заключения перемирия, британцы и французы разместят военные базы на всей территории страны. Еще они создадут склады техники для ВСУ.

Помимо этого, европейские страны будут следить за режимом прекращения огня под руководством Соединенных Штатов. Также они планируют передавать оружие Киеву.

