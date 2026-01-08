Захарова: войска Запада на Украине станут законными целями России

Ранее лидеры европейской «коалиции желающих» подписали в Париже декларацию по украинскому конфликту. Документ говорит о гарантиях безопасности — намерений по предстоящему размещению многонациональных сил на Украине. Но конкретные обязательства государств в нее не включены. Франция и Великобритания готовят отправку до 15 тыс. военных в ВСУ.

«Размещение на территории Украины воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности не только России, но и других стран Европы», — сказала Захарова.

Дипломат добавила, что Москва на самом высоком уровне неоднократно озвучивала предупреждения, что все подобные объекты и подразделения на Украине станут законной целью России.

