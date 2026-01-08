Захарова: войска Запада на Украине станут законными целями России
Фото - © Министерство иностранных дел Российской Федерации
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные войска на территории Украины станут законной целью России, сообщается на сайте дипломатического ведомства.
Ранее лидеры европейской «коалиции желающих» подписали в Париже декларацию по украинскому конфликту. Документ говорит о гарантиях безопасности — намерений по предстоящему размещению многонациональных сил на Украине. Но конкретные обязательства государств в нее не включены. Франция и Великобритания готовят отправку до 15 тыс. военных в ВСУ.
«Размещение на территории Украины воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности не только России, но и других стран Европы», — сказала Захарова.
Дипломат добавила, что Москва на самом высоком уровне неоднократно озвучивала предупреждения, что все подобные объекты и подразделения на Украине станут законной целью России.
