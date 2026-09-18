Участие в выборах — это важное проявление активной гражданской позиции. Оно помогает лучше понимать политическую и правовую систему, развивает умение анализировать и брать ответственность за сделанный выбор. В конечном итоге это способствует укреплению гражданского общества, заявил депутат Московской областной думы Михаил Ждан.

Он подчеркнул, что от результатов выборов сегодня зависят решения, которые повлияют на нашу жизнь завтра: будь то состояние дорог, доступность медицинских учреждений или уровень образования. Через выборы люди определяют тех, кто будет задавать направление развития страны, региона или города. Именно поэтому к участию в голосовании нужно подходить серьезно и осознанно.

ДЭГ стирает границы

«В качестве альтернативы традиционному очному голосованию в этом году все больше людей выбирают дистанционное электронное голосование. И это вполне логично: жизнь ускоряется, и цифровые инструменты становятся естественной частью нашего быта», — заявил депутат.

Он подчеркнул, что главный плюс ДЭГ — это удобство. Избирателю не нужно подстраивать свой график под часы работы избирательного участка. Проголосовать можно буквально «на бегу»: из дома, офиса или во время поездки. Тех, кому сложно передвигаться или кто живет в отдаленных районах, такой формат особенно выручает.

«Активно эту возможность использует молодежь, для которой цифровые сервисы — норма жизни. К тому же, онлайн-система дает важное преимущество: перед тем как нажать кнопку, можно спокойно изучить информацию о кандидатах, еще раз взвесить все „за“ и „против“ и сделать по-настоящему осознанный выбор. В конечном итоге, такой подход стирает границы и позволяет каждому проявить свою гражданскую позицию, даже если день расписан по минутам», — подытожил Ждан.

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней. Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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