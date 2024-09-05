Депутат Рады Железняк: Кулебу уволили с должности главы МИД Украины

Верховная рада утвердила прошение украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы об отставке. Об этом сообщает в Telegram-канале украинский нардеп Ярослав Железняк.

Кулеба подал заявление об отставке 4 сентября. Дипломат не раскрывал причин, по которым решил уйти с поста. Сегодня за его отставку проголосовали 240 депутатов.

Вместе с Кулебой украинское правительство покинули еще несколько чиновников. Самые известные из них — министр юстиции Денис Малюська и глава Минреинтеграции Ирина Верещук.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский уволил почти половину своих министров перед поездкой в США не просто так. Он хотел продемонстрировать, что борется с коррупцией.