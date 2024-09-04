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Политолог Марков: Зеленский уволил половину министров перед поездкой в Вашингтон

Политолог Сергей Марков считает, что президент Украины Владимир Зеленский решил отправить в отставку половину министров в преддверии своей поездки в Вашингтон, сообщает «Царьград» .

По его мнению, глава киевского режима хочет показать США, что он якобы ведет активную борьбу с коррупцией в своем правительстве.

«Поездка в США для Зеленского очень важна. Он хочет получить много дальнобойных ракет и начать бить ими по Москве, Санкт-Петербургу и другим целям в глубине России», — подчеркнул эксперт.

По словам Маркова, нелегитимный президент надеется изменить ситуацию на поле боя в пользу Киева. Эксперт добавил, что Зеленский «мечтает ударить ракетами по Москве».

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку.