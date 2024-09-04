Министр иностранных дел Украины Кулеба подал в отставку
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Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке с поста, документ поступил в Верховную раду, сообщает ТАСС.
«Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний», — сказал глава Верховной рады Руслан Стефанчук.
В своем заявлении Кулеба не уточняет причин своего решения. Данный документ датирован 4 сентября.
На этой неделе заявления об отставке со своих постов подал ряд украинских чиновников: министр юстиции Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец и другие.