сегодня в 10:44

Министр иностранных дел Украины Кулеба подал в отставку

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке с поста, документ поступил в Верховную раду, сообщает ТАСС .

«Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний», — сказал глава Верховной рады Руслан Стефанчук.

В своем заявлении Кулеба не уточняет причин своего решения. Данный документ датирован 4 сентября.

На этой неделе заявления об отставке со своих постов подал ряд украинских чиновников: министр юстиции Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец и другие.