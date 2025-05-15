Депутат, почетный гражданин Подмосковья Лидия Антонова отмечает юбилей

В четверг отмечает день рождения видный государственный и общественный деятель, депутат Мособлдумы, почетный гражданин региона Лидия Антонова.

Она родилась 15 мая 1950 года в поселке Красково Люберецкого района Подмосковья. Антонова — инициатор создания первой в России действующей региональной программы развития образования, а также организатор системы церковно-школьного взаимодействия в Подмосковье. Прошла путь от учителя средней школы до первого заместителя председателя правительства области.

Благодаря усилиям Антоновой создана единая региональная образовательная сеть повышения квалификации работников образования, основана академия социального управления, реформирована сеть организаций профессионального образования Московской области, реализована модель повышения квалификации на основе кредитно-модульного подхода и балльно-рейтинговой оценки результатов обучения. Кроме того, благодаря ей установлены именные стипендии губернатора Подмосковья для детей и подростков, достигших выдающихся успехов в науках, искусствах и спорте.

Под руководством Антоновой сформирована эффективно действующая система социальной защиты населения Подмосковья, улучшено состояние здравоохранения в регионе, реализована программа развития архивного дела.

Антонова — действительный член (академик) Российской академии образования, член президиума Российской академии образования, профессор, доктор педагогических наук.

В 1972 году она окончила Московский областной педагогический институт имени Н.К. Крупской по специальности «учитель английского языка». Трудовой путь начала в 1967 году лаборантом Всесоюзного электрического института имени В.И. Ленина в Москве.

С 1972 по 1989 год была учителем английского языка Малаховской восьмилетней школы № 49 и № 46. С 1989 по 1991 год — председателем Люберецкого горкома профсоюза работников народного образования и науки. С 1991 по 2000 год — заведующей Люберецким городским отделом народного образования, председателем комитета по образованию администрации Люберецкого района, затем — гендиректором фонда «Центр международных академических и обменных программ».

С 2000 по 2012 год Антонова занимала пост министра образования правительства Московской области, министра образования региона, с 2012 по 2014 год — первого заместителя председателя правительства Подмосковья.

С 2014 по 2016 год она была представителем от Московской областной думы в Совете Федерации Федерального Собрания РФ, членом комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. С 2016 года была депутатом Государственной думы.

Антонова награждена орденом Почета, ведомственными наградами министерства образования и науки Российской Федерации, наградами Московской области. Заслуженный учитель РФ.

Постановлением губернатора Подмосковья от 21 июня 2016 года Лидии Антоновой присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».