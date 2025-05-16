Фото - © РИА Новости, Рамиль Ситдиков \ Турецкая делегация прибывает к месту проведения переговоров между делегациями России и Украины во дворце Долмабахче в Стамбуле.

Делегации Турции, США и Украины прибыли на место проведения встречи в Стамбуле

В Стамбуле состоится трехсторонняя встреча Турции, США и Украины. Делегации уже прибыли на место ее проведения, сообщает ТАСС .

Трехсторонняя встреча между делегациями РФ, Украины и Турции пройдет в 12:30. До этого делегация из Киева встретится с американскими коллегами.

Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что представитель администрации президента Штатов будет присутствовать на переговорах в Стамбуле между РФ и Украиной. Также за процессом будет следить представитель Турции.

К вечеру 15 мая президент Украины Владимир Зеленский официально утвердил состав делегации для переговоров с российской стороной. В нее вошли чиновники преимущественно из числа военного руководства страны.