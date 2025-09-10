CNN: Келлог направлялся в Польшу перед налетом БПЛА

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог был на пути в Польшу перед инцидентом с беспилотниками на территории страны, сообщает американский телеканал CNN .

После Польши спецпосланник Дональда Трампа планировал посетить Украину.

Ранним утром 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск написал в соцсети X, что воздушное пространство страны было нарушено. По его словам, речь идет об «огромном количестве» беспилотников, которые якобы принадлежат РФ. Представляющие опасность дроны были ликвидированы военными. Фото одного из упавших БПЛА было опубликовано в СМИ.

После инцидента с беспилотниками в воздушном пространстве Польши НАТО запустило применение статьи № 4 Североатлантического договора. Также инцидент с беспилотниками в Польше прокомментировал Дональд Трамп.

Что случилось в польском воздушном пространстве и на земле прошедшей ночью и какую реакцию вызвало, читайте в материале РИАМО.