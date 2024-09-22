Член СПЧ Ахмедова возмутилась высказываниями, что СВО не изменила жизнь россиян

Член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова возмутилась исследованием, в котором говорилось, что жизнь россиян не изменилась с началом СВО, сообщает «ФедералПресс» .

Ахмедову удивила сама постановка вопроса. Она считает, что из-за формулировки аналитики сделали неверные выводы о реакции россиян на спецоперацию.

«В исследовании утверждалось, что, когда все начиналось в 22-м году, нас это практически не касалось — не было боев на границе, на фронте еще не гибли мужчины…» — отметила член СПЧ.

При этом в исследовании говорилось, что сейчас все это происходит, а стиль жизнь россиян якобы не поменялся. Именно на это резко отреагировала представитель СПЧ.

Ахмедова привела в пример жителей Донецка, которые уже долгие годы, несмотря на обстрелы, живут обычной жизнью. Подобная ситуация сейчас, по ее словам, происходит и в Белгородской области. При этом жители продолжают, к примеру, гулять и ходить в рестораны.

Однако люди по всей России подключаются к помощи фронту. Они, по словам Ахмедовой, вносят свой вклад в победу.

Она добавила, что беспокойство выражается по-другому: в «сжатых зубах» и принципе «делай что должно, и будь что будет», а не в стенаниях и изменении ритма жизни.

Ранее стало известно, что 10 мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ села в Белгородской области. В их числе глава администрации Яснозоренского сельского поселения.