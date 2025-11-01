Евросоюз презирает Сербию, он хочет через нее нанести удар по РФ, сообщил экс-вице-премьер страны, основатель партии «Движение социалистов», глава наблюдательного совета «Србиягаз» и глава отделения Российского исторического общества в Сербии Александр Вулин.

«Вы видите, насколько ЕС не интересует Сербия, насколько нас презирают, испытывают некое отвращение к нам. Они требуют от нас, чтобы мы ввели санкции против РФ, зная, что это не нанесло бы никакого экономического ущерба», — сказал политик в интервью РИА Новости.

По его словам, санкции, которые Европа требует ввести в отношении РФ, уничтожили бы экономику Сербии, в обществе появился бы сильный раскол.

Вулин подчеркнул, что ЕС хотел бы такого развития событий, так как это нанесло бы России психологический ущерб.

Ранее он заявил, что сейчас планета находится на пороге ядерной войны.

