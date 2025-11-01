Третья мировая война на планете давно идет, сегодня страны оказались на пороге ядерной войны, сообщил основатель партии «Движение социалистов», председатель наблюдательного совета «Србиягаз» и глава отделения Российского исторического общества в Сербии Александр Вулин.

«Третья мировая война началась в момент объединения Германии и когда началась ревизия итогов Второй мировой войны», — сказал Вулин в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что политика западных государств довела до края ядерной войны.

Как считает политик, сейчас страны должны быстро достигнуть соглашения, а также признать, что однополярный мир умер. Еще они обязаны заключить новый договор, по которому гарантируются хотя бы 50 лет мирной жизни на планете без крупных войн.

