Бывший разведчик Риттер сказал, что Зеленского в любом случае ликвидируют

Политика

Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского

Экс-морпех-разведчик США Скотт Риттер предположил во время выступления на трансляции YouTube-канала India & Global Left, что президента Украины Владимира Зеленского ликвидируют в любом случае. Об этом сообщает RT.

Риттер назвал главу киевского режима проблемой, «которая должна быть ликвидирована». По мнению бывшего морпеха-разведчика, Зеленского «так или иначе уничтожат».

Президент Украины вместе со странами Европы оказывают помехи завершению конфликта в стране.

Ранее Риттер заявил, что Украина и НАТО синхронно исчезнут.