Бывший разведчик Риттер сказал, что Зеленского в любом случае ликвидируют
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Экс-морпех-разведчик США Скотт Риттер предположил во время выступления на трансляции YouTube-канала India & Global Left, что президента Украины Владимира Зеленского ликвидируют в любом случае. Об этом сообщает RT.
Риттер назвал главу киевского режима проблемой, «которая должна быть ликвидирована». По мнению бывшего морпеха-разведчика, Зеленского «так или иначе уничтожат».
Президент Украины вместе со странами Европы оказывают помехи завершению конфликта в стране.
Ранее Риттер заявил, что Украина и НАТО синхронно исчезнут.