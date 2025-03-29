Бывший разведчик Риттер сказал, что Зеленского в любом случае ликвидируют

Экс-морпех-разведчик США Скотт Риттер предположил во время выступления на трансляции YouTube-канала India & Global Left, что президента Украины Владимира Зеленского ликвидируют в любом случае. Об этом сообщает RT.