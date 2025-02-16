Военный аналитик Риттер: Украина и НАТО исчезнут синхронно

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Фотография с Мюнхенской конференции по безопасности, на которой генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пожимает руку украинскому президенту Владимиру Зеленскому, вызвала неоднозначную реакцию у военного аналитика Скотта Риттера, который заявил, что Украина и НАТО исчезнут в одно время, пишет РИА Новости со ссылкой на соцсеть Х.

«Последний генсек НАТО пожимает руку последнему президенту постсоветской Украины. Как же так совпало», — написал Риттер.

В ходе конференции основное внимание было уделено артиллерийским потребностям украинской стороны. Лидеры также рассмотрели вопросы взаимодействия с союзниками по альянсу для выработки единого подхода к урегулированию конфликта.

Ранее генсек НАТО Рютте заявлял, что альянс никогда не обещал включить в свой состав Украину по итогам мирных переговоров с Россией.