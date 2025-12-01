Британское издание опубликовало карту преступлений мигрантов

Британская газета Daily Mail опубликовала результаты собственного расследования, согласно которому за последние три года 59 нелегальных мигрантов были осуждены за совершение сексуальных преступлений в отношении женщин и девочек в Великобритании.

Как сообщает издание, подготовившее «самое полное исследование подобных инцидентов», большинство случаев зафиксировано в крупных городах, а преступники прибывали из разных стран, включая Афганистан, Северную Африку и Ближний Восток, часто пересекая Ла-Манш на лодках.

«Они рассказывали драматические истории… однако в благодарность они тут же преступали закон — растлевали малолетних, насиловали и совершали сексуальные домогательства», — пишет Daily Mail.

Заместитель главы Партии реформ Ричард Тайс, комментируя данные, заявил, что «безопасность британских женщин и девочек находится под угрозой» и потребовал немедленной депортации всех осужденных иностранных преступников после отбытия наказания.

Автор публикации Сара Вайн связывает проблему со столкновением культур, утверждая, что в социальных сетях «полно мужчин-мигрантов, которые только и делают, что хвастаются… что воспользовались… нашими девушками и женщинами».

Издание отмечает, что громкие дела последних дней, включая изнасилование 15-летней школьницы и нападение в парке Лемингтон-Спа, привлекли внимание к теме и вызвали широкое общественное негодование.

